Espanha: inflação ao consumidor desacelera em agosto e consolida aposta em corte de juro do BCE

A inflação arrefeceu novamente na Espanha este mês, acrescentando lastro às expectativas de novos cortes na taxa de juros na zona do euro. O índice de preços aos consumidores aumentaram 2,4% em agosto ante igual mês de 2023, de acordo com os números harmonizados com a União Europeia (UE) publicados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) nesta quinta-feira. O resultado marca uma acentuada desaceleração ante o avanço de 2,9% em julho.

O alívio nos preços dos combustíveis explica o movimento, contra uma base comparativa mais alta em agosto do ano passado. O núcleo da inflação, uma métrica que desconsidera energia e alguns preços dos alimentos, desacelerou à taxa anual de 2,7% em agosto, ante alta de 2,8% no mês anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.