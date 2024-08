Empresas têm até 15 de setembro para iniciar o registro de toxicológicos de motoristas C, D e E

As empresas que contratam motoristas das categorias C, D e E, sob regime CLT, têm até o dia 15 de setembro para iniciarem a inserção de dados dos exames toxicológicos randômicos de seus profissionais no eSocial. O prazo foi estabelecido por portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, vigente desde o dia 1º deste mês, sob pena de multas e outras sanções.

O exame toxicológico randômico é uma exigência para empresas que têm motoristas contratados sob o regime CLT. Os testes para identificação de substâncias psicoativas são feitos em duas dinâmicas. Em uma delas, realizam-se sorteios de profissionais que deverão ser testados, sem aviso prévio. Já a outra dinâmica estabelece a testagem de todos os profissionais a cada 30 meses.

Conforme a portaria que passou a vigorar neste mês, as empresas devem repassar para o eSocial, plataforma do governo, os registros detalhados dos exames, incluindo CPF do motorista, data do exame, CNPJ do laboratório e código do relatório médico. O descumprimento pode resultar em multas de R$ 600 a R$ 4 mil, além de penalidades como a perda de cobertura de seguro em caso de sinistro e restrições em licitações públicas.