Dólar sobe pelo 4º dia alinhado a DXY com dados dos EUA no foco em véspera de Ptax

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu ao ritmo anualizado de 3,0% no segundo trimestre de 2024, de acordo com a segunda leitura do dado, divulgada nesta quinta-feira, 29, pelo Departamento de Comércio do país. O resultado supera leitura anterior e a expectativa de analistas ouvidos pela FactSet, de alta de 2,8% em ritmo anualizado em ambos os casos. A segunda leitura ainda sinaliza forte aceleração da economia americana em relação ao primeiro trimestre, quando o PIB dos EUA mostrou expansão anualizada de 1,4%.

O dólar segue em alta pelo quarto dia seguido no mercado à vista, alinhado à valorização da divisa americana frente a pares principais (DXY) no exterior. A moeda vem tendo recuperação, após as perdas acentuadas na última sexta-feira pela consolidação de expectativas de corte de juros nos EUA em setembro. Dados americanos também contribuem para a alta do dólar.

Na agenda local, o IGP-M desacelerou mais que o esperado no mercado. O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desacelerou a 0,29% em agosto, após alta de 0,61% em julho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com esse resultado, o índice acumula alta de 4,26% nos últimos 12 meses. O resultado do IGP-M nesta leitura veio abaixo do piso das estimativas da pesquisa do Projeções Broadcast, de 0,30%. A mediana indicava desaceleração do índice a 0,45%. O teto do levantamento era de 0,62%.

Mais cedo, o Banco Central informou que as concessões dos bancos no crédito livre cresceram 3,4% em julho, na comparação com junho, para R$ 550,2 bilhões, informou o Banco Central. No acumulado de 12 meses, o crescimento foi de 11,2%. Os dados não incorporam ajustes sazonais.

No crédito para pessoas físicas, as concessões subiram 10,2%, para R$ 304,4 bilhões e acumulam um crescimento de 12,5% em 12 meses. Concessões para empresas recuaram 3,9% na margem, para R$ 245,8 bilhões, e avançaram 9,7% em 12 meses.