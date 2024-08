Dados de cartão de crédito indicam troca do rotativo pelo parcelado, avalia BC

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, disse nesta quinta-feira, 29, que os dados da instituição sobre cartão de crédito indicam troca do rotativo pelo parcelado. As operações com o cartão parcelado no mês de julho aumentaram 0,5% ante junho, mas as do cartão rotativo diminuíram em 5,6%, considerada pelo técnico como uma "redução mais significativa".

Ele também enfatizou que, quando se comparam os saldos de julho passado com o do mesmo mês de 2023, há um crescimento de 8,7% no cartão de crédito como um todo e de 12,6% do cartão à vista.

Rocha comentou também que o saldo do cartão à vista cresceu R$ 47,5 bilhões e o conjunto das operações de cartão de crédito, R$ 44,7 bilhões. "Houve uma redução mais significativa dos saldos do cartão rotativo e, em termos agregados, é como se houvesse uma troca entre aquelas operações do cartão de crédito rotativo e as operações de cartão de crédito parcelado. Ou seja, a negociação entre clientes, a transferência de migração de saldos do cartão rotativo para o cartão parcelado parece que está ocorrendo", analisou.