Crise entre aéreas brasileiras não tem reduzido compra de aeronaves, diz CFO da Embraer

O CFO da Embraer, Antonio Garcia, avalia que a crise financeira observada entre grandes companhias aéreas brasileiras, com destaque para Gol e Azul, não está interferindo no volume de compras de novas aeronaves. "A Azul continua comprando. Normalmente eles pegam pelas empresas de leasing, que é a maior parte das nossas entregas deste ano", disse.

Ainda sobre o cenário específico para a Azul, que preocupa o mercado por informações ventiladas nesta quinta-feira, Garcia diz que a Embraer "confia muito no modelo de negócio" da companhia. "Está complicado para eles, mas achamos que eles vão sair dessa", afirma o CFO.

A liberação de R$ 5 bilhões em crédito para as companhias, medida destravada com mudanças na lei do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), foi bem recebida pela Embraer, diz Antonio Garcia. Isso porque, entre as possibilidades de uso dos recursos está o financiamento à compra de novas aeronaves.

"Se o governo quer ajudar a indústria com todos os nossos clientes, obviamente, a gente vê como uma visão favorável. Porque é para ajudar eles a comprar os nossos produtos", afirma o CFO. O representante apontou que a colaboração estatal é ainda mais forte via BNDES.