Consumo nos Lares Brasileiros cresce 1,02% em julho ante julho de 2023, mostra Abras

O Consumo nos Lares Brasileiros acumula alta de 2,39% de janeiro a julho, de acordo com o monitoramento mensal da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Para o ano, o setor projeta um crescimento de 2,5%.

Na comparação com junho de 2024, houve avanço de 1,65% no consumo. Já na comparação com julho de 2023, o Consumo nos Lares cresceu 1,02%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Todos os indicadores são deflacionados pelo IBGE e contemplam todos os formatos de supermercados.