Cade aprova joint venture entre Grupo Viva e Cromogenia Espanha para fábrica no Brasil

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a criação de uma joint venture entre o Grupo Viva e a Cromogenia Espanha, do Grupo Units, para construção de uma fábrica de produtos químicos no Brasil. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

A nova empresa se chamará Cromogenia Brasil.

De acordo com o processo no Cade, a Cromogenia Espanha já atua como fornecedora de determinados produtos para algumas empresas do Grupo Viva.