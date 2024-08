Cadastro Positivo amplia em até 18 vezes chances de acesso ao crédito, diz Serasa Experian

O Cadastro Positivo, que completou cinco anos, ampliou em até 18 vezes a chance de acesso a crédito de qualidade, conforme mostra um estudo inédito da Serasa Experian. O número leva em conta pessoas que estão com alguma negativação em cadastros de crédito, cuja possibilidade de acesso ao crédito subiu de 0,5% para 8,5% com o Cadastro Positivo.

O levantamento faz também um exercício no qual considera o acesso de pessoas que regularizaram uma negativação recente. Se antes do Cadastro Positivo apenas sete em cada 100 consumidores com este perfil conseguiam crédito, hoje a parcela é de 21 em cada 100 - ou seja, três vezes mais.

O estudo analisa uma amostra aleatória de um milhão de CPFs nos dois perfis de comportamento financeiro. Segundo Giresse Contini, diretor de serviços de crédito da Serasa Experian, o Cadastro Positivo, ao permitir uma visão de todo o histórico de pagamentos, favorece consumidores que são, na maior parte do tempo, bons pagadores, mesmo que tenham eventualmente recebido alguma negativação.