Bolsas da Ásia fecham no geral em baixa, após decepção com Nvidia impor vendas de ações de chips

Por André Marinho

São Paulo, 29/08/2024 - As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em queda nesta quinta-feira, após o balanço da Nvidia frustrar as expectativas mais otimistas de investidores e induzir liquidação de ações do setor de tecnologia na região, também de olho em resultados locais.

Os números da gigante americana dos semicondutores superaram o consenso de analistas em Wall Street, mas a surpresa ficou aquém dos significativos desvios positivos exibidos nos trimestres anteriores.