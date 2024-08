BC divulga resolução do CMN que regulamenta cálculo e forma de aplicação da Taxa Legal

O Banco Central divulgou há pouco Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) que define a metodologia de cálculo e a forma de aplicação da Taxa Legal (TL). A taxa legal tem o objetivo de uniformizar a aplicação de juros para a correção dos valores de obrigações em que os juros não sejam convencionados, ou sejam convencionados sem taxa estipulada, assim como na responsabilidade civil extracontratual.

A TL foi instituída pela Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024, que faz alterações no Código Civil e padroniza a aplicação de taxas de juros no âmbito de decisões do Judiciário e trata da atualização monetária de contratos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Lei faz parte do pacote de medidas microeconômicas com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios e impulsionar o mercado de crédito no País. Quando sancionada, deixou para o CMN a atribuição para decidir sobre a regulamentação da TL, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deduzida do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).