ANTT aprova troca de praças de pedágio por free flow em novas concessões, antecipando migração

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou, em deliberação da diretoria, que os projetos de concessões rodoviárias que ainda não tiverem tido seus editais publicados poderão optar pelo sistema de "free flow" em vez das tradicionais praças de pedágio. A ata com a decisão foi publicada na quarta-feira, 28.

No free flow, os veículos são identificados ou por uma etiqueta eletrônica (TAG) ou pela placa do veículo, sendo cobrados de forma eletrônica. O objetivo principal é dar maior agilidade e fluidez ao usuário-consumidor na rodovia. No momento, a nova tecnologia está em fase de testes regulatórios, estando limitada ao trecho da BR-101 gerido pela CCR Rio-SP.

Ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o diretor da ANTT Luciano Lourenço, que coordena os trabalhos de monitoramento dos testes regulatórios, explica que a decisão da diretoria observou um pleito do Paraná.