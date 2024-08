Petróleo fecha em queda, diante de preocupações com demanda chinesa e dólar forte

O petróleo fechou em queda pelo segundo pregão consecutivo nesta quarta-feira, 28, devolvendo os ganhos conquistados na segunda-feira, depois que a Líbia anunciou uma paralisação da produção e exportação do óleo em meio a conflitos políticos. Pesou sobre os preços a força do dólar e as preocupações com uma demanda fragilizada na China.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em queda de 1,34% (US$ 1,01), a US$ 74,52 o barril, enquanto o Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), teve perdas de 1,37% (US$ 1,08), a US$ 77,58 o barril.

Mesmo que tenham fechado em queda, os preços do óleo encerraram o dia longe das mínimas, visto que recuperaram parte do terreno depois que o Departamento de Energia (DoE) americano registrou queda na produção média diária de petróleo e uma diminuição nos estoques do óleo e da gasolina.