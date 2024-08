Pacheco deve marcar data de sabatina de Galípolo na semana do dia 9, diz SRI

A assessoria de imprensa da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), sob a chefia de Alexandre Padilha, confirmou que a data da sabatina no Senado de Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência do Banco Central, deve ocorrer na semana do dia 9 de setembro. Segundo a assessoria, houve uma sinalização do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para que a votação seja realizada na semana.

De acordo com a SRI, a cúpula do governo conversou na terça-feira, 27, com Pacheco e o senador sinalizou que irá marcar a sabatina no novo período de esforço concentrado do Congresso, prevista para a segunda semana de setembro. Ao que tudo indica, segundo a assessoria de imprensa, a votação sobre a indicação de Galípolo deve ser na mesma semana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Vanderlan Cardoso (GO), sugeriu a interlocutores do governo com quem conversou nos últimos dias que a sabatina do indicado à presidência do Banco Central seja realizada no dia 10 de setembro.