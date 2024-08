Mario Leão: Galípolo tem predicados para continuar trabalho independente e inovador do BC

O presidente do Santander Brasil, Mario Leão, avalia que Gabriel Galípolo, indicado nesta quarta-feira, 28, por Lula para ser o novo presidente do Banco Central, com seu perfil técnico e sua experiência nos setores público e privado, tem "todos os predicados para dar continuidade ao trabalho independente e inovador que tem sido desenvolvido pela autoridade monetária brasileira, que tem sido uma referência internacional.

Na visão de Leão, na liderança do Banco Central, Galípolo terá pela frente o desafio de conciliar a "busca incessante pela estabilidade monetária com a necessidade premente de desenvolvimento econômico" do Brasil.

O presidente do Santander disse que o novo presidente do BC "contará com o nosso apoio para levar adiante esta missão". O Santander realiza sua 25ª Conferência Anual, que hoje recebeu o presidente atual do BC, Roberto Campos Neto, em uma disputada apresentação pela manhã.