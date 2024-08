Inflações implícitas subiram muito e geram grande desconforto ao BC, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira, 28, que as inflações implícitas subiram muito, o que causa grande desconforto à autarquia. Durante conferência anual do Santander, ele voltou a enfatizar a mensagem de que o BC vai fazer o que for preciso para atingir a meta de inflação, de 3% ao ano

Conforme Campos Neto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado na terça-feira com desaceleração na margem, veio um pouco melhor, mas ainda sem dar conforto para a autoridade monetária.