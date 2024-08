Governo vai propor taxação das 'big techs' no 2º semestre, diz nº 2 da Fazenda

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira, 28, que o governo vai propor no segundo semestre deste ano a taxação das chamadas "big techs". O tema, no entanto, não vai constar no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025.

"Não consta na lei orçamentária a taxação de grandes empresas de tecnologia, mas há maturidade desse processo no mundo que a gente precisa trazer para o Brasil. Não será no PLOA, mas dentro do segundo semestre vamos tratar desse tema da taxação das big techs", disse Durigan.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele foi questionado se essa elevação na taxação das grandes empresas de tecnologia será por meio do aumento na CIDE, mas ele não respondeu a este ponto especificamente.