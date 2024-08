Em alguns pontos Petrobras não tem condições de reduzir reinjeção de gás, diz Magda

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, comentou nesta quarta-feira que em alguns campos não será possível reduzir o nível de reinjeção do gás natural - como quer o governo - em função de barreiras na infraestrutura. Parte das plataformas da companhia foram desenhadas em governos passados sem possibilidade de exportação de gás para a costa. Ela disse que esse ponto está sendo revisto, como uma "correção de rotas" da empresa.

O governo quer reduzir a reinjeção do gás natural extraído durante a exploração do petróleo e aumentar o escoamento do produto para o mercado brasileiro. Na ponta, aumentar a oferta e reduzir preços. "Em alguns campos não será possível, em outros sim. Com a Rota 3, por exemplo, vamos trazer gás para a costa e, por óbvio, vamos reduzir a reinjeção de gás. E não vamos reduzir a reinjeção de gás tanto quanto queríamos por essa questão de infraestrutura", declarou a presidente da companhia, em conversa com jornalistas.

Essa "correção de rota", acrescentou Chambriard, será feita a partir de novas plataformas. "Nas que estão lá e estão sendo entregues não vai ser possível. Tanto é que o decreto diz que vamos fazer isso onde há viabilidade técnica", mencionou. "A reinjeção é um assunto delicado, porque evita a possibilidade de comercialização de uma quantidade muito grande de recursos", disse.