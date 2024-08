Campos Neto chama atenção para risco de aumento de dívida global, tema em Jackson Hole

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, chamou novamente a atenção para o risco do aumento da dívida global e disse que o tema também foi discutido durante sua participação reunião de banqueiros centrais do mundo organizado pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em Jackson Hole, nos Estados Unidos.

"Temos falado da preocupação com o crescimento da dívida global. A dívida global foi também tema em Jackson Hole", disse o presidente do BC durante participação nesta manhã na 25ª Conferência Anual Santander, em São Paulo.

De acordo com ele, o elevado nível de endividamento pode estar gerando preocupação no mercado sobre a capacidade dos governos e dos bancos centrais para reagir em caso de uma desaceleração mais intensa na economia mundial. "Não é o nosso cenário-base, mas pode acontecer", afirmou.