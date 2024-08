Búzios será maior campo do País, diz presidente da Petrobras

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, apontou nesta quarta-feira, 28, que o campos de Búzios será o maior do país, podendo chegar a 1,5 milhão de barris por dia. Ela acrescenta que essa é sua expectativa - ainda não um calculada pela área técnica da empresa.

No início do mês, Chambriard já havia apontado que produção de 1 milhão de barris por dia deve ser ultrapassada no terceiro trimestre de 2025.

"Búzios vai ser disparado o maior campo do Brasil, e vamos ultrapassar 1 milhão de barris. E não está proibido pensar que o campo de Búzios no futuro pode chegar a 1,5 milhão", apontou ela, em conversa com jornalistas. "Estamos indo na direção da décima segunda plataforma para Búzios", disse.