Bolsas de NY fecham em queda com expectativa sobre balanço da Nvidia

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quarta-feira, 28, com as expectativas sobre o balanço da Nvidia, previsto para depois do fechamento. Os dados financeiros da empresa de tecnologia que desenvolve soluções de inteligência artificial para diversos setores serão analisados com lupa pelos investidores em busca de evidências sobre o dinamismo do segmento.

A cautela nos negócios também precede a divulgação do índice de preços dos gastos com consumo pessoal (índice de preços PCE), na sexta-feira.

O índice Dow Jones caiu 0,39%, aos 41.091,42 pontos, após fechamento em patamar recorde de os 41.250,50 pontos na sessão anterior. O S&P 500 teve baixa de 0,60%, aos 5.592,20 pontos e o Nasdaq fechou com recuo de 1,12%, aos 17.556,03 pontos.