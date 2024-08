Vale anuncia novo CEO, Gustavo Pimenta

A empresa Vale anunciou, em fato relevante, na noite desta segunda-feira, 26, a escolha de Gustavo Pimenta como próximo presidente, a assumir o posto em 1º de janeiro. O executivo foi eleito pelo conselho de administração, de forma unânime, "ao fim de rigoroso processo de seleção suportado por empresa de padrão internacional, em conformidade com o Estatuto Social da Vale, políticas corporativas, regulamento interno do colegiado e legislações aplicáveis". Uma das maiores empresas de capital aberto do País, a Vale apresentou lucro líquido de US$ 2,769 bilhões (R$ 15,2 bilhões, na cotação desta segunda-feira) no segundo trimestre do ano, alta de 210% ante igual período de 2023.

O anúncio do nome de Gustavo Pimenta é o fim de uma disputa que produziu, além de uma lista oficial de candidatos, uma corrida paralela em que se enfrentaram nomes ligados ao governo Lula, de alas representadas pelos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Silveira (Minas e Energia). A Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, também avaliou o currículo de um potencial candidato.

Em reportagem há 10 dias, o Estadão/Broadcast revelou que, antes de ser reduzido a uma lista tríplice, o rol de 15 sugestões de executivos para CEO apresentado pela consultoria Russell Reynolds ao conselho de administração seria redimensionado a quatro nomes favoritos dos membros do colegiado, e que a essa lista menor seria acrescentado um executivo da companhia - conforme pessoas próximas ao processo de sucessão, "provavelmente Gustavo Pimenta", sinalizando que o executivo era o mais cotado para a cadeira.