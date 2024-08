Trajetória para juros da zona do euro parece clara, quando dados são olhados, diz membro do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banco de Portugal, Mario Centeno, afirmou que a trajetória para as taxas de juros da Europa parece "clara", considerando os dados sobre inflação, atividade econômica e emprego. "Quando olhamos para os dados e comparamos com projeções do BCE, vemos que a inflação está na trajetória de queda desejada, enquanto a economia e o mercado de trabalho apresentam hesitações, com uma atividade que insiste em não crescer", disse Centeno, em podcast institucional divulgado nesta terça-feira.

O comentário foi em resposta a uma questão sobre o motivo pelo qual o dirigente considera a decisão de setembro "como fácil", afirmação que fez em entrevista à Bloomberg no âmbito do Jackson Hole.

No podcast, Centeno ponderou que "nunca é fácil" decidir sobre as taxas de juros, mas que está claro que o "sacrifício é muito maior na Europa em termos de atividade econômica" para ganhar a batalha contra a inflação, do que nos EUA, por exemplo.