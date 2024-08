Taxas futuras de juros operam em alta, em sintonia com Treasuries

O mercado futuro de juros ajusta as taxas para cima nesta terça-feira, 27,

alinhados principalmente à alta dos retornos dos Treasuries, títulos do Tesouro norte-americano. O dia é de agenda não muito movimentada, e o principal evento da manhã ficou por conta da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15). O indicador é uma espécie de prévia do IPCA, índice utilizado pelo Banco Central como referência das metas de inflação e apontou alta de 0,19% em agosto.

O porcentual foi idêntico à média das estimativas do mercado financeiro colhidas pelo Projeções Broadcast. No acumulado em 12 meses, o índice ficou em 4,35%, não muito distante do teto da meta de inflação para 2024.

Nos Estados Unidos, o índice de confiança do consumidor, elaborado pelo Conference Board, avançou de 101,9 em julho (dado revisado de 100,3) a 103,3 em agosto. Analistas ouvidos pela FactSet previam 100.