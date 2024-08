Servidores do Tesouro e CGU fazem greve de 24h e divulgações da semana são postergadas

Os servidores do Tesouro Nacional e Controladoria-Geral da União fazem greve de 24 horas nesta terça-feira, 27, após rejeitarem, de forma definitiva, a proposta salarial do governo. A mobilização já provoca impactos e as divulgações do Tesouro que ocorreriam nesta semana, como o resultado do Governo Central e os números da Dívida Pública Federal de julho, serão postergadas.

De acordo com o Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle (Unacon Sindical), esta é a quarta semana consecutiva em que há um dia de greve para a categoria, além da operação-padrão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No Tesouro, não serão divulgados nesta semana o Relatório do Tesouro Nacional (RTN, com as contas do Governo Central), o Relatório Mensal da Dívida e o Balanço do Tesouro Direto. Também há impactos no repasse de recursos ao Programa de Financiamento às Exportações (Proex) e do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o que pode dificultar novas concessões de crédito pelos bancos.