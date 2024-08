Procurador-geral diz que Aneel quer condenação da Amazonas Energia por litigância de má-fé

O procurador-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Raul Lisboa, informou nesta terça-feira, 27, que o órgão regulador busca a condenação da Amazonas Energia por litigância de má-fé, em caso que envolve uma liminar da Justiça Federal no Amazonas.

"Essa infelizmente é uma prática comum (em outros casos)", citou o procurador, em conversa com jornalistas na Aneel. "Nós queremos a condenação da Amazonas Energia por litigância de má-fé", acrescentou.

A liminar judicial cita que a Agência teria sido omissa na análise de processo sobre flexibilização regulatória para a Amazonas Energia. Independentemente da determinação da justiça, o órgão já havia anexado na pauta de hoje esse tema.

Nesta terça, os diretores decidiram por unanimidade pela homologação do repasse de R$ 39,06 milhões mensais da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) para a Amazonas Energia, no prazo de 120 dias, em função de custos operacionais observados com a flexibilização regulatória que o governo permitiu para a concessionária. Era esse ponto que a Amazonas Energia pediu celeridade para apreciação.