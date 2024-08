Petrobras fecha contratos de afretamento e serviço para 2 navios da Helix por US$ 786 milhões

A Petrobras informou que assinou nesta terça-feira, 27, com a Helix, contratos de afretamento e prestação de serviços de dois navios de intervenção em poços do tipo LWIV (Light Well Intervention Vessel). As unidades Siem Helix 1 e Siem Helix 2 serão afretadas por um período de 3 anos a um valor de US$ 786 milhões.

As duas embarcações, informou a estatal, vão atender a campanha de intervenções em poços da Petrobras a partir de 2025. Ambos alcançam lâminas d'água entre 200 metros e 2,4 mil metros.

