Ouro fecha em queda, consolidando nível próximo a recorde histórico, de olho em Fed

O ouro fechou em leve queda nesta terça-feira, 27, depois de operar praticamente estável durante a sessão. Segundo analistas, o metal precioso está consolidando nível próximo a recorde histórico, de olho em perspectivas de flexibilização monetária pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Nesta terça, o ouro para dezembro encerrou em baixa de 0,09%, a US$ 2.552,90 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Na visão do Commerzbank, o movimento do ouro sinaliza uma consolidação, como resultado da recente depreciação do dólar e dos juros dos Treasuries, conforme investidores ampliam expectativas por cortes de juros pelo Fed.