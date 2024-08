Orçamento britânico de outubro será doloroso e situação está pior do que imaginada, diz premiê

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, alertou nesta terça-feira, 27, que o próximo orçamento britânico, a ser lançado em outubro, será "doloroso". Segundo ele, a situação está pior do que o governo Trabalhista, recém-eleito, esperava, após a descoberta de um rombo de 22 bilhões de libras (US$ 29,1 bilhões) nas finanças públicas e empréstimos inesperados de mais de 5 bilhões de libras deixados pelo Partido Conservador.

Em discurso público, transmitido por veículos de mídia locais, Starmer tentou traçar diferenças entre o governo Trabalhista e os seus antecessores, ao dizer "honestamente as dificuldades que serão enfrentadas" pelo país nos próximos meses.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O premiê afirmou que aqueles com "ombros mais largos" devem lidar com o maior peso das medidas fiscais do governo.