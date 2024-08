Maior preocupação é se arcabouço vai ser respeitado; acho que vai, diz CEO do BTG Pactual

O CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti, avalia que os números atuais da economia brasileira estão bem, inclusive os próprios indicadores fiscais estão melhores que o esperado, mas existe muita preocupação com o futuro. E a principal delas é o temor de se o arcabouço fiscal vai ser respeitado ou não. "Acho que vai", disse em evento do Santander.

"Não acho que a gente vai ter um cenário tão benigno quanto se imaginava no final do ano passado. Nem tão preocupante como se imaginou em alguns momentos do segundo trimestre", disse o presidente do BTG.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No debate, que reuniu o presidente do Santander Brasil, Mario Leão, Sallouti fez um rápido resumo da gangorra em que se transformou a economia, local e internacional, na primeira metade do ano. O Brasil virou o ano com o câmbio na casa dos R$ 4,80 e o Federal Reserve sinalizando até seis cortes este ano.