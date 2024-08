Haddad: Legislativo tem direito de pensar renúncias; STF entendeu que precisa de compensação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao discorrer sobre os projetos enviados ao Congresso e que resultaram em decisões diferentes das que sua pasta e o governo esperavam, disse que "o Legislativo tem todo o direito de pensar programas, até de renúncia fiscal, mas que o Supremo decidiu que isso tem que ser compensado para estabilizar o fiscal do País.

"Na medida da democracia, não é como a Fazenda quer que as coisas aconteçam. Nós estamos em um ambiente democrático, não temos maioria parlamentar; nós estamos conseguindo aprovar as nossas medidas num ambiente de negociação", disse o ministro ao participar da 25ª Conferência Anual Santander, que acontece em São Paulo. Mas a participação de Haddad se deu por meio de uma teleconferência.

De acordo com ele, as medidas da Fazenda, todas foram aprovadas, mas nenhuma delas foi como a pasta gostaria. "E é natural que seja assim, faz parte da nossa tradição democrática. Nós estamos ouvindo o Parlamento, que ouve os setores, e muitas vezes a gente se vê na contingência de diluir, no tempo, efeitos que nós gostaríamos que acontecessem no curtíssimo prazo", disse.