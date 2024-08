Fipe mantém projeção para inflação medida pelo IPC de agosto em 0,20%

O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (IPC-Fipe), Guilherme Moreira, manteve a sua projeção para o fechamento do índice no final do mês, de 0,20%. Conforme leitura divulgada nesta terça-feira, 27, o índice subiu 0,17% na terceira quadrissemana de agosto, com uma leve desaceleração ante a quadrissemana anterior (0,18%).

Nos grupos, Moreira destaca que a Alimentação, que recuou 0,71% na divulgação feita nesta terça-feira, tem sido puxado pelos itens in natura (-4,69%). Esse recuo, contudo, tem sido moderado pelo avanço nos alimentos industrializados, que avançaram 0,59% na terceira quadrissemana de agosto, diz o coordenador.

Para as próximas semanas, a expectativa de Moreira é de que o recuo dos alimentos in natura perca força. "Essa queda está ficando cada vez menos intensa e a tendência é que isso diminua. Alimentação está ficando menos negativa, mas a contribuição negativa para o índice está ficando cada vez menor", destaca. O coordenador do índice prevê recuo de 0,31% no mês para o grupo.