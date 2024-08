Ex-presidente da Petrobras diz que decreto do gás é retrocesso

O decreto do governo para incentivar o mercado de gás natural no Brasil, anunciado na segunda-feira, 26, e publicado nesta terça-feira, 27, no Diário Oficial da União, é um retrocesso, disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o ex-presidente da Petrobras e presidente da Aurum Energia, José Mauro Coelho. Ele lembra que desde 2016, o Brasil iniciou a abertura desse mercado com objetivo de trazer mais players e, com isso, mais concorrência para reduzir o preço do gás ao consumidor final.

"Ao invés de propiciar uma abertura maior do mercado, você traz uma intervenção maior no mercado, com a ANP regulando tarifas de escoamento e processamento de gás natural. Obviamente temos que ver o impacto que isso vai fazer no apetite dos investidores nesse segmento", afirmou Coelho, que também foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, além de anos como diretor da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Mesmo assim, o executivo destacou pontos importantes do decreto, como a questão da Pré-Sal Petróleo (PPSA) poder escoar e processar o gás vendido da União. "Obviamente tem um desafio relacionado a isso é preparar a Pré-Sal Petróleo para agir como um operador e comercializador de gás natural", destacou.