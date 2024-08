Estruturalmente PL do devedor contumaz é o mais importante para o Fisco, diz Barreirinhas

"Tem empresas controladas pelo crime organizado. A gente sabe disso. Enquanto isso, o crime organizado continua, com essas empresas lavando dinheiro. Aí gente não está falando de arrecadação. Quando falamos que eles vão pagar R$ 200 bilhões, esses devedores contumazes, isso é importante. Mas o mais importante ainda é quantas pessoas são vítimas do crime organizado, que lava dinheiro do crime por meio dessas empresas", afirmou o secretário.

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou que estruturalmente o projeto do devedor contumaz é o mais importante para o Fisco. Ele disse que as negociações nos últimos meses ajudaram a vencer a resistência de empresários e alertou para a importância de fechar o cerco de empresas que são controladas pelo crime organizado e burlam o sistema do Fisco. "Outros projetos chamaram mais atenção, mais debate, mas esse é o mais importante porque ele faz a mudança de uma Receita punitiva e fiscalizadora para uma orientadora, parceira do contribuinte", afirmou em reunião da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), para um debate sobre devedor contumaz.

Ao defender a proposta do devedor contumaz, Barreirinhas destacou que o texto prevê a redução, por exemplo, da CSLL nas situações de uma empresa que fica no grau máximo de regularização. Da mesma forma, o contribuinte com grau alto de conformidade não tomará um susto se receber uma visita de auditor-fiscal, que no máximo sairá de lá com uma orientação.

Barreirinhas também defendeu que a legislação construída na Receita era "totalmente objetiva" e que esse é um atributo importante neste projeto. "O nosso inimigo não é o contribuinte, o nosso inimigo é quem está se utilizando dessas estruturas para prejudicar o mercado. A Receita não pode ser adversária do contribuinte que simplesmente não conseguiu pagar o tributo, nem daquele empresário que é um bom empresário, ele simplesmente tentou fazer lá a coisa funcionar e a gente sabe que é difícil. Eu não vou tratar ele da mesma forma que o mau contribuinte, aquele contribuinte que sabe o que está fazendo, mas construiu todo o seu negócio no sentido de ganhar dinheiro com a evasão fiscal", disse.

A proposta para punição do devedor contumaz foi enviada ao Congresso originalmente dentro do projeto de lei 15, no início do ano, mas enfrenta resistências na tramitação. O governo, então, colocou o mesmo dispositivo na medida provisória que promoveria mudanças no PIS/Cofins - mesmo tendo retirado a parte mais polêmica do texto, esse debate também não prosperou.