Decreto do gás pode trazer alguma evolução ao mercado, diz advogado

O Ministério de Minas e Energia (MME) fortaleceu a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e a Pré-sal Petróleo (PPSA), onde tem ingerência, para tentar destravar o mercado de gás natural no Brasil, e é possível que consiga alguma evolução, disse ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o sócio da área de Energia e Recursos Naturais do Campos Mello Advogados em cooperação com o DLA Piper Alexandre Calmon. No final das contas, avaliou, a única que saiu prejudicada foi a Petrobras.

"Prejudica a Petrobras. Mas, em tese, você está prejudicando a Petrobras em benefício do todo. E também a Petrobras vai poder negociar o espaço que ela vai ter para ceder para os outros", explicou Calmon. "Para a desejada redução da reinjeção do gás, as operadoras terão a infraestrutura da Petrobras, cujo acesso passará a ser regulado. E poderão investir em novos gasodutos para escoamento da produção", acrescentou.

Do ponto de vista do advogado, o decreto se confirma como uma resposta do MME às discussões travadas no ano passado no Grupo de Trabalho Gás para Empregar. "É um documento que contempla as reivindicações do mercado para maior oferta de gás, sem interferir na agência reguladora. A proposta segue uma lógica econômica e se baseia em justificativas técnicas", avaliou.