Confiança da construção sobe 0,2 ponto em agosto, a 97,5 pontos, afirma FGV

O Índice de Confiança da Construção (ICST) subiu 0,2 ponto em agosto, chegando a 97,5 pontos, com alta pelo quarto mês consecutivo. Com o resultado, o ICST avança 0,4 ponto na média móvel trimestral, conforme divulgou há pouco a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O avanço nesta leitura refletiu o crescimento do Índice de Situação Atual (ISA-CST), que subiu 1,5 ponto, a 97,0 pontos. Houve, nesta abertura, alta de 1,5 ponto na situação atual dos negócios e de 1,6 ponto no indicador de volume de carteira de contratos. Em contrapartida, o Índice de Expectativas (IE-CST) recuou 1,3 ponto, para 98,0 pontos. Neste mês, o indicador de demanda prevista nos próximos três meses teve queda de 2,6 pontos, enquanto o indicador de tendência dos negócios nos próximos seis meses recuou 0,1 ponto.

"A avaliação setorial sobre o ambiente corrente de negócios tem melhorado seguidamente desde o ano passado. O indicador de evolução recente alcançou novo recorde no ano, apontando que a atividade segue aquecida, gerando escassez de trabalhadores qualificados, que em agosto voltou a aumentar. Essa é a principal limitação ao crescimento do setor no cenário atual", ressaltou, em nota, a coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV, Ana Maria Castelo.