China acusa Canadá de protecionismo diante da imposição de tarifas sobre veículos elétricos

O Ministério do Comércio da China acusou o Canadá de protecionismo, depois que o governo do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, impôs tarifa de 100% nas importações de veículos elétricos chineses. O anúncio, que acompanha a medida implementada nos Estados Unidos, acontece depois do incentivo feito pelo conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, durante uma reunião no domingo.

Em comunicado, o ministério chinês disse que a decisão impacta "severamente" os laços econômicos e comerciais entre as duas nações, além de prejudicar os interesses das empresas dos dois países. "A China está fortemente insatisfeita e se opõe firmemente a isso", menciona a nota, que também destaca que o Canadá violou as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). "É protecionismo comercial típico."

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China pediu hoje para que o Canadá "não politizasse questões econômicas e comerciais". Fonte: Associated Press