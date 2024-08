Bolsas de NY fecham em alta, com recorde do Dow Jones, em clima de espera por balanço da Nvidia

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 27, mas com ímpeto reduzido e com o Dow Jones renovando recorde de fechamento com alta de 0,02%. A cautela predominou novamente nos negócios diante da expectativa com a divulgação do índice de preços dos gastos com consumo pessoal (índice de preços PCE) e com o balanço da Nvidia.

As ações da Apple reagiram em alta ao anúncio de troca no alto escalão. A Tesla, por outro lado, cedeu sobe efeito da imposição de tarifas pelo Canadá a veículos elétricos fabricados na China, uma vez que a montadora exporta alguns modelos fabricados em Xangai para vender aos canadenses.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O índice Dow Jones ganhou 0,02%, aos 41.250,50 pontos. O S&P 500 teve alta de 0,16%, aos 5.625,80 pontos e o Nasdaq fechou com ganho de 0,16%, aos 17.754,82 pontos.