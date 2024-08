Bolsas da Europa fecham mistas, com Londres em alta após BHP puxar ganhos de mineradoras

As bolsas da Europa fecharam sem coesão nesta terça-feira, 27, com Londres em alta após as ações de mineradoras subirem com avanço das commodities metálicas e balanço da BHP. Em Paris, o dia foi de perdas em meio a impasses políticos para a formação de um governo. A expectativa por dados de inflação nos EUA e o aguardado balanço da Nvidia seguiu limitando um rumo mais firme.

Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 0,21%, aos 8.345,46 pontos na retomada dos negócios depois do feriado no Reino Unido.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, alertou nesta terça que o próximo orçamento britânico, a ser lançado em outubro, será "doloroso".