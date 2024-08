Restituição do IR será paga nesta semana; veja como consultar

No Ceará, 94 mil pessoas receberão a restituição neste lote. O montante repassado será de R$ 150,8 milhões

O quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2024 será pago nesta sexta-feira, 30 de agosto, a partir das 10 horas. O período de consulta começou no dia 23. Ao todo, serão contemplados 5.347.441 contribuintes com um valor de R$ 6.873.633.906,45.

No Ceará, 94.595 pessoas receberão a restituição neste lote. O montante repassado será de R$ 150.880.402,81, conforme números divulgados pela Receita Federal.

A média do valor recebido pelos contribuentes será de R$ 1.595,01, no Estado, e de R$ 1285,40, no País.