Na pandemia, houve coordenação para expansão fiscal e monetária no mundo, diz Galípolo

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o mundo passou por um período de uma excepcionalidade bastante intensa, desde a crise de 2008 passando pela pandemia, e que, durante esta última crise, houve uma coordenação para expansão fiscal e monetária no mundo.

"Nós tivemos uma coordenação bastante intensa em promover uma expansão ou uma flexibilização das condições, tanto do ponto de vista fiscal, quanto monetário no comum todo. O que significa isso? No momento que começa uma pandemia, a preocupação maior por parte dos gestores da política econômica é não deixar a renda da economia despencar, dar suporte às pessoas para que ela possam ter acesso à renda e subsistir no momento em que as pessoas não podem sair de casa", disse o diretor do BC, durante participação em evento em comemoração aos 125 anos do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PU), em Teresina.

Ao começar a sua fala, Galípolo destacou a importância de estar no evento. "É sempre muito bom para mim, que tenha tentado, às vezes, não ir somente naqueles eventos que são os tradicionais, vamos dizer assim, para um diretor de política monetária. E não só para poder falar, mas também para poder escutar vocês. Acho muito importante que eu possa escutar", disse.