Lula diz que política de mineração do Brasil está superada e cobra alterações de Silveira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta segunda-feira, 26, que a política de mineração do Brasil está superada. Ele também cobrou uma nova estrutura sobre o assunto do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Lula deu as declarações no Ministério de Minas e Energia depois de reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

"Ainda temos, Alexandre, que fazer uma outra estrutura, nova política de mineração, porque nossa política de mineração está superada", disse o presidente a Silveira. "Precisamos saber a importância que ela tem para a gente fazer agora. Para ver nesses minerais críticos que nós temos uma forma de enriquecer e criar condições de ser outro passaporte para que o povo brasileiro possa crescer, como foi o pré-sal", declarou Lula.