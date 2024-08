Interrupção do ciclo de corte de juros reflete cautela e dependência de dados, diz Galípolo

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira, 26, que a interrupção do ciclo de corte de juros no País reflete a cautela e dependência da autoridade monetária em relação a dados, como indicadores de inflação, atividade e mercado de trabalho. Participante de evento em comemoração aos 125 anos do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PU), em Teresina, ele destacou, especialmente, que o BC vem observando alguns dados para ver se atividade está pressionando salários e preços.

"O Banco Central assumiu uma posição mais conservadora, interrompeu seu ciclo de corte e ficou dependente de dados. Nós vamos agora consumir os dados a cada reunião do Copom para poder analisar como é que a economia está avançando e poder tomar as nossas decisões a partir disso. Nesse ciclo, a gente tem uma série de dados relevantes de mercado de trabalho, atividade econômica e, inclusive, de inflação até a próxima reunião que nós pretendemos consumir para tomar a decisão. Ficamos dependente de dados e abertos com todas as alternativas na mesa de política monetária para que a gente possa, ao chegar ao Copom, tomar a nossa decisão", disse Galípolo.

O diretor de Política Monetária do Banco Central afirmou ainda que o Brasil vem passando por um momento de desancoragem das expectativas que se refletem nas taxas de juros.