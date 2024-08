Ibovespa avança em busca dos 137 mil pontos com commodities e sinal de Caged de julho forte

Após abrir o pregão na faixa dos 135 mil pontos, o Ibovespa acelerou o ritmo de alta perto do fim do período da manhã desta segunda-feira, 26, em busca dos 137 mil pontos - a melhor marca intradia vista recentemente. No caso, foi registrada no último dia 21. A elevação é puxada especialmente pelos ganhos das commodites: o petróleo tem alta de até 3,00% no exterior e o minério de ferro fechou hoje com elevação de 3,45% em Dalian, na China.

Em Nova York, as bolsas tentam devolver parte dos ganhos recentes, após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell , dizer que chegou a hora de ajustar a política monetária, o que reforçou as apostas de queda do juro básico em setembro.

Na sexta-feira, o Ibovespa fecha em alta de 0,32%, aos 135.608,47 pontos, ganhando 1,24% na semana.