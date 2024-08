Haddad diz que Lula corre o 'risco' de ter 'mais sorte' do que nos seus 2 primeiros mandatos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 26, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, corre "o risco" de ter "ainda mais sorte" em seu atual mandato como chefe do Executivo em relação a seus primeiros mandatos. Utilizando a expressão risco num sentido positivo, Haddad citou a possibilidade de o petista concluir seus quatro anos na Presidência com o Brasil crescendo acima da média mundial, com a inflação média mais baixa em relação a todos os mandatos anteriores desde o estabelecimento do programa de metas de inflação, acompanhado ainda da menor taxa de desemprego da série histórica.

"O senhor é um homem de sorte e corre o risco de ter mais sorte que nos seus primeiros mandatos, e entregar País crescendo a taxas superiores à média mundial, inflação média mais baixa do que nos mandatos anteriores desde que o programa de metas de inflação foi criado e com a menor taxa de desemprego da série histórica. Esse é o risco que o senhor está correndo com base em trabalho feito a muitas mãos, com seus ministros que compõem equipe fiel e leal ao plano de desenvolvimento sustentável do ponto de vista social, ambiental e fiscal", afirmou Haddad, durante lançamento da política nacional de transição energética, com participação de Lula no evento.

Com tom otimista, o ministro citou que já haveria banco estimando que o Brasil vai crescer 3,1% neste ano, sem citar a instituição. Haddad atribuiu as boas expectativas, em parte, à reforma tributária, que vai reduzir a sonegação e fazer com que todos paguem uma alíquota menor de tributo, afirmou.