Galípolo afirma que divergências entre diretores do BC no Copom são 'granulares'

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, falou nesta segunda-feira, 26, sobre eventuais divergências entre a diretoria do BC no Comitê de Política Monetária (Copom), que classificou como "granulares", e lembrou o episódio da decisão rachada sobre a magnitude do corte da Selic em maio. Ele participou de evento em comemoração aos 125 anos do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PU), em Teresina.

Galípolo explicou que a autoridade monetária adota uma série de modelos para monitorar os dados e que se apoiam em muitos modelos de câmbio para o processo decisório. No caso da decisão dividida, de cinco votos a quatro por uma redução de 0,25 ponto porcentual na Selic em maio, ele disse que a decisão estava dentro do intervalo do modelo de confiança para um horizonte de 18 meses.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Como está todo mundo exposto a aqueles dados e aos cenários que são feitos, as alternativas vão se estreitando com a forma que você vai chegando para a reunião porque está todo mundo com uma visão que foi compartilhada ali, do ponto de vista daquilo que foi municiado e aí essas divergências acabam sendo divergências que são mais granulares, não são divergências que têm um impacto muito relevante", disse o diretor do BC.