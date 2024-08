Exxon Mobil projeta que petróleo e gás continuarão como principais fontes de energia em 2050

A Exxon Mobil projeta que, em 2050, os seres humanos usarão aproximadamente a mesma quantidade de petróleo bruto que usam hoje e que o mundo não está no ritmo certo para fazer as reduções drásticas de emissões necessárias para conter a mudança climática.

No entanto, o mundo precisará de mudanças nas políticas, avanços tecnológicos e soluções de mercado se os governos quiserem manter as temperaturas globais no ritmo necessário para atingir as metas dos acordos climáticos de Paris, estabelecidos em 2015, afirma a Exxon. Fonte: Dow Jones Newswires