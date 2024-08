Embraer vende até seis A-29 Super Tucano para a Força Aérea Uruguaia

A Embraer anunciou nesta segunda-feira, 26, a venda de até seis aeronaves A-29 Super Tucano para a Força Aérea Uruguaia (FAU). O contrato inclui a compra de uma aeronave e a opção de compra de outras cinco, com entregas a partir de 2025, abrangendo equipamentos de missão, suporte logístico e um simulador de voo. O valor da aquisição não foi revelado pela companhia.

Com essa aquisição, o Uruguai se junta a Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Paraguai na operação do A-29 Super Tucano na América do Sul.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A aeronave é empregada em uma variedade de missões, incluindo controle de atividades ilícitas, monitoramento de fronteiras, reconhecimento e treinamento avançado.