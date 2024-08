Dólar hesita entre commodities fortes, alta do iene e de olho em Galípolo

O dólar renovou mínima intradia na manhã desta segunda-feira, a R$ 5,4735, reagindo a ingressos de fluxo comercial no mercado à vista diante dos fortes ganhos do petróleo e minério de ferro nesta segunda-feira, segundo o diretor Jefferson Rugik, da corretora Correparti.

No entanto, o mercado de câmbio também é puxado para cima por ganhos do dólar frente a pares emergentes do real em meio à valorização persistente do iene e incertezas geopolíticas, acrescenta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, os juros dos Treasuries ganharam força de forma pontual há pouco, na esteira do avanço das encomendas de bens duráveis nos EUA, de 9,9% em julho ante junho, acima da previsão (+5%), aponta.