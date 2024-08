Dados do Caged de julho 'vêm bem' com geração no acumulado maior que total de 2023, diz Marinho

Marinho destacou o comportamento dos empregos formais da indústria. "O Caged vem bem no desenvolvimento da indústria. O número de empregos gerados na indústria em sete meses também é maior do que os gerados nos 12 meses do ano passado. Destaco o papel da indústria porque ela tem a capacidade de, a partir do seu crescimento, influenciar na qualidade do mercado de trabalho e da valorização dos salários", disse.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse nesta segunda-feira, 26, que os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) em julho "vêm bem", com uma geração de empregos com carteira assinada que já faz o número acumulado nos sete meses deste ano superior ao verificado em todo o ano de 2023. Marinho não deu números exatos.

Ele falou no seminário "Desenvolvimento e Mundo do Trabalho", que acontece na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro.

Em seguida, Marinho defendeu esforços para aumento dos salários, sobretudo dos pisos salariais em negociações trabalhistas entre sindicatos e empregadores.

"Neste momento, quando falo da capacidade de pautar ganho real de salário, é porque o mercado está aquecido graças especialmente ao projeto liderado pelo presidente Lula, de resgate do papel desenvolvido pela Caixa, Banco do Brasil, BNDES, Petrobras. Isso tem ajudado a impulsionar o processo, junto com o debate do novo PAC, das políticas públicas de valorização do salário mínimo, de isenção no imposto de renda. Tudo corrobora para o processo de retomada de crescimento da economia", disse o ministro.

Em 2023, o Caged registrou a abertura de 1,483 milhão de postos de trabalho. No primeiro semestre deste ano, o saldo positivo ficou em 1,3 milhão. De acordo com a fala do ministro, portanto, pode-se afirmar que, no mês de julho, foram gerados ao menos em torno de 183 mil vagas de emprego formais.