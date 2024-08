CNPE aprova regras sobre PPSA que podem reduzir em até 40% preço do gás natural

Em reunião extraordinária, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou nesta segunda-feira, 26, novas regras para a técnica de reinjeção do gás natural, bem como a autorização para que a empresa pública Pré-Sal Petróleo (PPSA) possa comercializar diretamente o combustível. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assinaram os atos.

De acordo com dados preliminares, mostrados pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a redução no preço do combustível pode chegar a 40%. A PPSA, vinculada ao MME, poderá contratar o escoamento e processamento de gás natural.

A empresa atua na gestão dos contratos de partilha de produção. Nesse modelo, a União participa da atividade de exploração e produção, por meio da empresa, mas não aporta investimentos. A remuneração do Estado se dá pela tributação, pelo pagamento de Royalties e pela venda do petróleo e do gás natural da União.